V ZDA spremljajo odnos do medijev v Sloveniji

Medijsko dogajanje oz. odnos do medijev v Sloveniji spremljajo tudi v ZDA. Vlada predsednika Josepha Bidna je za STA poudarila, da je svoboda medijev temeljno načelo demokracije. Bodisi State Department kot veleposlaništvo ZDA v Ljubljani pozorno spremljata grožnje novinarjem in integriteti javnih medijev v Sloveniji, so na vprašanje odgovorili z ameriškega zunanjega ministrstva. Povedali so, da je svoboda medijev temeljno načelo demokracije, ZDA pa se veselijo nadaljnjega partnerstva s Slovenijo pri spodbujanju odprte izmenjave idej in informacij, ki so bistvenega pomena za odgovorno vladanje povsod po svetu.

Vprašanje medijske svobode v Sloveniji bo sicer prihodnji teden na dnevnem redu zasedanja Evropskega parlamenta, o dogajanju pa se je v zadnjem času razpisalo več evropskih medijev.