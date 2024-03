V železniški nesreči v Sežani nastalo za okoli 50.000 evrov škode

V ponedeljek zjutraj se je v Sežani zgodila železniška nesreča, pri kateri je eden od strojevodij lokomotivo s kompozicijo pripeljal iz Prestranka v Sežano, jo premaknil v smeri Opčin in trčil v tam ustavljeno lokomotivo, ker ni uspel zmanjšati hitrosti. Na lokomotivah je nastalo za koli 50.000 evrov škode, so sporočili s policije.

Nesreča se je zgodila, ker je strojevodja šele, ko je pripeljal do lokacije nesreče, ugotovil, da se tam že nahaja druga lokomotiva, za katero ni vedel, zaradi česar ni uspel pravočasno zmanjšati hitrosti lokomotive, so zapisali na Policijski upravi Koper.

Na podlagi zbranih obvestil in ogleda kraja nesreče so policisti zaznali elemente kaznivega dejanja. Kot so navedli, je zaenkrat še neznani delavec slovenskih železnic osumljen storitve kaznivega dejanja ogrožanje posebnih vrst javnega prometa po kazenskem zakonu. Policisti nadaljujejo preiskavo nesreče.