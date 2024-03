Karabinjerji iz Čedada so na kontrolni točki, ki so jo postavili v Premariaccu na Videmskem, ustavili mercedes, v katerem sta se peljala dva albanska državljana. Med osebno preiskavo so pri enem od dveh, 63-letniku, ki živi v Buttriu, odkrili 14-centimetrski zložljiv nož. Skrival ga je v zadnjem žepu hlač. Karabinjerji so ga vprašali za pojasnila o njegovi posesti, na kar pa ni znal odgovoriti. Moškega so ovadili na prostosti.