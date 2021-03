V zloglasni loži P2, ki je rovarila proti demokraciji, tudi Slovenec

Na današnji dan pred štiridesetimi leti so finančni stražniki v kraju Castiglion Fibocchi pri Arezzu odkrili seznam pripadnikov tajne prostozidarske lože P2 (Propaganda 2), ki jo je vodil Licio Gelli. Z odkritjem in objavo seznama je milansko tožilstvo razkrilo prevratniško rovarjenje oblastniške skupine, ki je imela zelo močan vpliv ne samo na italijansko politično življenje, temveč tudi na gospodarsko in finančno dejavnost v državi. Med člani P2 so bile številne znane javne osebnosti, med njimi tudi kasnejši predsednik vlade Silvio Berlusconi. Ložo so formalno razpustili eno leto po odkritju seznama na pobudo tedanjega predsednika vlade Giovannija Spadolinija.

Na seznamu 962 pripadnikov lože P2 je bil tudi tržaški slovenski odvetnik Branko Agneletto (1920–2002). Med prostozidarje je prestopil takoj po drugi svetovni vojni (bil je britanski obveščevalec in nato četniški oficir, prej pa aktiven v antifašističnem gibanju) in bil tudi med ustanovitelji jugoslovanske lože za STO Libertas (1948–51), ki je nastala na pobudo škotske prostozidarske lože. Po njenem razpustu se ni vključil v nobeno tržaško italijansko ložo, temveč je postal član P2. Agneletto je bil, podobno kot oče Josip, aktiven tudi v krajevni politiki. Leta 1962 je sodeloval pri snovanju skupne slovenske liste za tržaški občinski svet, kar je privedlo do ustanovitve stranke Slovenska skupnost, s katero se je nato razšel ter se umaknil iz političnega življenja.