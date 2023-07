Slovensko komponento Demokratske stranke bo odslej vodila Valentina Repini. Po poročilu senatorke Tatjane Rojc o aktualni politični sliki v Italiji in predstavitvi kandidatke za deželno koordinatorko so jo člani slovenske komponente soglasno izvolili na današnji skupščini v Nabrežini. Valentina Repini je občinska svetnica DS v tržaški občini in tudi članica deželnega vodstva te stranke.