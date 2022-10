Varčevati je treba tudi s hrano

Po dveh letih, v katerih je zaradi protikoronskih omejitev potekala na daljavo, je 26. oktobra v Kinemaxu v Tržiču zopet v živo potekala slovesnost ob svetovnem dnevu varčevanja, na kateri je Zadružna kraška banka Trst Gorica podelila tradicionalne nagrade 72 mladim s Tržaškega in Goriškega, ki so v preteklem šolskem letu odlično zaključili šolanje na slovenskih in italijanskih osnovnih in prvostopenjskih (nižjih) srednjih šolah.

Letošnja slovesnost, ki jo je povezoval Evgen Ban, je potekala v znamenju pomena varčevanja s hrano, o čemer je mladim na kratko predaval Diego Geri z nasveti glede nakupovanja hrane oz. pozornosti do roka trajanja prehrambnih izdelkov, ogledali pa so si tudi tematske videoposnetke socialnega podjetja Ad Formandum, medtem ko je dogodek popestril nastop skupine Muzikalci.