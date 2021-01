Varuh osebnih podatkov zamrznil družbeno omrežje Tik Tok

Varuh osebnih podatkov je zamrznil delovanje družbenega omrežja Tik Tok po včerajšnji smrti 10-letne deklice iz Palerma, ki se je zadušila pri izzivu oz. smrtonosni igri blackout challenge na omenjeni aplikaciji. Odredil je takojšnje zaprtje vseh profilov uporabnikov, za katere starost ni zanesljivo znana.

Blackout challenge je izredno nevaren in včasih celo usoden izziv. Tekmovalci se preizkušajo v »mamljivih občutkih«, ki jih človeško telo podoživlja, ko je med življenjem in smrtjo. S poskusom zadušitve naj bi zaradi pomanjkanja kisika izkusili enake občutke, kot če bi bili na sedemtisočaku ali pa tik pred smrtjo. Lastne izkušnje tekmovalci snemajo in delijo z drugimi, namen igre pa je izguba zavesti tekmovalca z nadaljnjo oživitvijo.

Za deklico iz Palerma se je izziv žal končal nesrečno. Okrog vratu je stisnila pas kopalnega plašča in se pri tem snemala. Toda ji je ob izgubi zavesti popustilo tudi srce in je nato kljub prizadevanju zdravnikov umrla v bolnišnici.