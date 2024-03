Več pomladnih dni, nato kaže na padavine in ohladitev

Danes popoldne bo ponekod nastajala kopasta oblačnost in bodo nastajale krajevne plohe. Jutri bo prevladovalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature se bodo v nižinah približale 20 stopinjam Celzija.

V ponedeljek ter še deloma v torek bo na vreme pri nas vplivala vremenska fronta, ki se bo pomikala onstran alpskega grebena. Prevladovalo bo spremenljivo oblačno vreme z občasnimi padavinami, možne bodo tudi posamezne plohe in kakšna nevihta. Nekoliko se bo ohladilo.

Od srede do petka ali sobote se bo okrepil anticiklonski greben, ki nam bo zagotovil stanovitno in povečini sončno vreme. Proti nam bo spet pritekal toplejši zrak in bodo najvišje dnevne temperature že pomladne. Ponekod se bo živo srebro približalo in morda dotaknilo 20 stopinj Celzija.

Ob koncu prihodnjega tedna, predvidoma od sobote, bo, kot kaže, naše kraje dosegla izrazitejša hladna vremenska fronta in se bodo pojavljale močnejše padavine, vmes bodo lahko tudi nevihte. Temperatura bo padla. V noči na ponedeljek, 25. marca in v na torek, 26. marca, kaže, da bi se lahko najnižje nočne temperature marsikje spustile do ledišča ali pod ledišče.