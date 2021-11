Več potrdil, tudi dvojezičnih, odslej le nekaj klikov od vas

Razna potrdila, kot so denimo tisto iz registra prebivalstva, o sklenjeni partnerski zvezi ali o osebnem stanju, o življenju, o stalnem prebivališču in še bi lahko naštevali, ki so si jih občani doslej lahko priskrbeli z obiskom pristojnih uradov na občinah, so po novem na dosegu roke ali bolje – »klika«. Včeraj je namreč zaživel portal Register stalnega prebivalstva (ANPR), ki je dosegljiv na naslovu www.anpr.interno.it in ponuja potrdila tako v italijanskem jeziku kot v dvojezični, italijansko-slovenski različici. Za promocijo novega spletnega orodja, ki prebivalcem olajšuje dostop do potrdil, lokalnim upravam pa nudi centralizirano podatkovno bazo za vpogled v raznovrstne dokumente, so izbrali uglednega promotorja, predsednika republike Sergia Mattarello, ki se je v nedeljo izza svoje pisalne mize na Kvirinalu »priklikal« do potrdila.

Do štirinajstih različnih vrst potrdil lahko preko namenskega portala prebivalci dostopajo, če imajo urejeno enotno digitalno identiteto (Spid), aktivirano elektronsko osebno izkaznico (Cie) ali zdravstveno izkaznico (Cns). Prebivalcem dvojezičnih občin je na voljo možnost izbira dvojezičnega, italijansko-slovenskega, ali enojezičnega, torej italijanskega izpiska. V drugih krajih Italije, kjer so priznane jezikovne skupnosti, lahko prebivalci izbirajo med italijanščino in jeziki, ki jih govorijo tamkajšnje skupnosti. V Furlaniji - Julijski krajini so k spletnemu registru stalnega prebivalstva že pristopile vse občine, saj nobene izmed občin naše dežele ni na spisku 63 občin, ki se še niso pridružile možnosti izdajanja potrdil preko spleta.