Iz torkove priloge Šport plus.

Sofia Babic je mlada nogometašica iz Križa. Nogometno pot je začela pri Vesni, trenutno pa igra za I.S.M. Gradisca. Po izboru v selekcijo Terre di Nord-Est (U15) si želi zaigrati za selekcijo Furlanije - Julijske krajine na Turnirju dežel.

Ime in priimek: Sofia Babic.

Datum rojstva: 14. junij 2011.

Kraj, v katerem živiš: Križ.

Šola, ki jo obiskuješ: Družbeno-ekonomski licej A. M. Slomšek.

Sedanje športno društvo: I.S.M. Gradisca.

Matično društvo: AŠD Vesna.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Si se ukvarjala tudi z drugimi športi? Moj prvi šport je bilo plavanje, ukvarjala pa sem se tudi s plesom, gimnastiko, rolkanjem in karatejem.

Kdo te je navdušil za tvoj sedanji šport? Moj starejši brat, ki me v nogometu tudi najbolj podpira.

Katera je tvoja specializacija? Moja glavna prednost je hitrost, s katero v obrambi ustavljam nasprotnice.

Kaj ti je pri tvojem športu najbolj všeč? Dobra družba.

Kaj bi ljudje, ki ne poznajo tvojega športa, morali vedeti o njem? Nogomet ni šport za tiste, ki iščejo izgovore. Treniraš v dežju, mrazu, burji ali pa v največji poletni vročini. A prav zaradi volje in vztrajnosti, ki ju zahteva v vseh vremenskih razmerah, ga imam tako rada.

Če bi lahko zamenjala eno pravilo v svojem športu, kaj bi? Odpravila bi omejitev menjav in dovolila, da se igralka lahko vrne v igro, tudi če je bila že zamenjana. Tako bi vse igralke v ekipi dobile več priložnosti za igro, tekma pa bi imela boljši ritem.

Koliko ur tedensko posvečaš treningom? Približno sedem ur na teden. Poleg tega mi veliko dodatnega časa vzamejo še vožnje in tekme.

Ali treniraš tudi samostojno? Poleg treningov v društvu najraje tečem v gozdu, večkrat z bratom, včasih pa tudi sama.

Na kateri športni dosežek si najbolj ponosna in zakaj? Na vpoklic v selekcijo Terre di Nord-Est (U15), ko sem še igrala za Triestino. Izbor je bil res zahteven, saj nas je bilo na začetku približno 60 igralk, na koncu pa nas je ostalo le 20.

Kaj te vsakič znova prepriča, da se odpraviš na trening? Želja, da bi bila vsak dan boljša. Vem, da brez rednih treningov ni napredka, poleg tega pa na igrišču resnično uživam.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je? Alexia Putellas, saj mi je všeč njen slog igre, hkrati pa zelo cenim njen doprinos k razvoju ženskega nogometa.

Če bi lahko na kavo povabila eno zgodovinsko osebo, kdo bi to bila? Princeso Diano.

Kaj bi svetovala nekomu, ki bi se rad začel ukvarjati s tvojim športom? Svetovala bi ji, naj brez skrbi redno obiskuje treninge in se poveže z ekipo, saj v dobri družbi vse hitro steče.

Imaš kakšen športni cilj, dosežek ali sanje? Moj bližnji cilj je, da bi prihodnje leto zaigrala za selekcijo FJK na Turnirju dežel.

Kako bi se opisala v treh besedah? Nasmejana, empatična in tekmovalna.

Katero lastnost najbolj ceniš pri ljudeh? Prijaznost in pripravljenost pomagati drugim.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? V Križu.

Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Moje prijateljice.

Katero pesem si nazadnje poslušala? Sjela baba v balon.

Katero knjigo ali film bi priporočila prijateljem? Film Stand by me.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Športna vzgoja in psihologija.

Kaj bi rada postala, ko končaš šolo? Psihologinja ali profesorica psihologije oziroma športne vzgoje. Obenem bi zelo rada trenirala kakšno nogometno ekipo.

Katero supermoč bi rada imela? Teleportacijo.

Katere časopise listaš oz. bereš? Primorski dnevnik in La Gazzetta dello Sport.