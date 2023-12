Velik dosežek za slovensko šolstvo v Italiji

Na današnji dan pred petdesetimi leti je bil v Uradnem listu objavljen zakon številka 932, ki ureja pravni položaj šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Glavni pobudnik zakona je bil slovenski poslanec Komunistične partije Italije (KPI) Albin Skerk, med postopkom mu je veliko pomagal tržaški poslanec istrskih korenin iz vrst Krščanske demokracije (KD) Corrado Belci.

Zakon iz leta 1973 je zato znan kot zakon Belci-Skerk. Prvi zakon, ki ureja status slovenskih šol na Tržaškem in Goriškem, sega v leto 1961, dvanajst let pozneje pa se mu je pridružil zakon Belci-Skerk, oba pa vsebinsko dopolnjuje in nadgrajuje zaščitni zakon za slovensko manjšino iz leta 2001.

Takratni italijanski vladi je predsedoval Mariano Rumor, podpisniki zakona so še Giovanni Leone (predsednik republike), zakladni minister Ugo La Malfa in šolski minister Franco Maria Malfatti. Za tiste čase je bil zakon Belci-Skerk velik ne samo normativni, temveč tudi politični dosežek.

Pri rojevanju zakona in predvsem v parlamentarni proceduri je pomembno vlogo igral Rumorjev predhodnik Giulio Andreotti, s katerim se je slovenski poslanec (doma je bil iz Šempolaja) večkrat srečal, pogostokrat daleč od oči javnosti in novinarjev. Poslanski zbornici je takrat predsedoval Sandro Pertini, bodoči predsednik republike, ki je zelo cenil slovenskega parlamentarca. Zakonu so v parlamentu nasprotovali le poslanci in senatorji neofašistične stranke MSI.