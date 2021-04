Velika noč bo hladnejša

Vpliv anticiklona se bo zavlekel dlje od pričakovanega. Tudi v prihodnjih dneh nam bo zagotovil stanovitno in povečini sončno vreme ter sprva še za ta čas zelo toplo vreme. Prvi mejnik za spremembo bo vremenska fronta, ki se bo naših krajev obrobno dotaknila v noči na soboto. Kaže, da njen vpliv ne bo ravno velik, ker se bo proti jugu spuščala nekoliko bolj vzhodno od nas. Vseeno pa bo to dovolj, da se bo med petkom in soboto prehodno povečala nestanovitnost, zlasti pa, da bo za njo začel pritekati nekoliko hladnejši zrak. V soboto in nedeljo bo nato spet prevladovala jasnina. Ozračje pa se bo občutno osvežilo, temperatura bo v povprečju padla za okrog 10 stopinj Celzija.

