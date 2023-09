Velika solidarnostna akcija se še nadaljuje

Akcija Pomoč Sloveniji, ki smo jo takoj po uničujočih avgustovskih poplavah zagnali slovenske organizacije in mediji v Italiji, še poteka in se bo zaključila 31. oktobra. Prvih 170 tisoč evrov pomoči smo že predali v začetku septembra, odtlej pa se je na namenskem računu na ZKB Trst Gorica nabralo še dodatnih 12.395 evrov. Vsak nakazan evro šteje, saj ljudje na poplavljenih območjih živijo v negotovosti in stiski.

V sklopu solidarnostne akcije bo v sredo, 18. oktobra, ob 18. uri srečanje s poveljnikom slovenske civilne zaščite Srečkom Šestanom, ki je v najbolj dramatičnih avgustovskih dneh vodil obsežno in zahtevno intervencijo v desetinah slovenskih občin. Pogovor bo potekal v dvorani ZKB v Ulici Ricreatorio 2 na Opčinah.

Obnova od poplav razdejanih območij bo dolga in zelo draga. Slovenska vlada trenutno hiti z najnujnejšimi ukrepi pred jesenskim dežjem, vendar številne družine so še vedno brez doma. Tisti, ki so se lahko vrnili v svoje hiše, pa se soočajo s številnimi težavami zaradi pomanjkanja pitne vode in elektrike ter močno poškodovanih nepremičnin. Slovenske humanitarne organizacije poročajo, da pomoč potrebuje več tisoč ljudi, med katerimi je najbolj ranljivo starejše prebivalstvo.

Na PD zbrali 6000 evrov

Primorski dnevnik je bil med pobudniki akcije za pomoč Sloveniji, takoj na začetku pa smo se tudi odločili, da bomo tudi sami aktivno pristopili k zbiranju sredstev. Tako smo Zadruga Primorski dnevnik, družba DZP - PRAE, ki izdaja časopis, ter zaposleni, upravitelji in nadzorniki za prizadete v poplavah zbrali 6000 evrov in jih v torek nakazali na namenski račun pri ZKB Trst Gorica. Akcija se bo kot rečeno nadaljevala do konca oktobra, zato še naprej vabimo posameznike in tudi kolektive, da aktivno prispevate v solidarnostni sklad.