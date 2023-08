Veliki šmaren bo sončen in vroč

Z okrepitvijo subtropskega anticiklona bo vreme v bližnjem obdobju stanovitno, sončno in postopno vse bolj vroče. V prihodnjih dneh bo ponekod nastopil nov vročinski val. Ob jugozahodnih tokovih se bo zlasti v prihodnjem tednu povečal tudi občutek soparnosti. Večjih sprememb vremena po vsej verjetnosti do konca prihodnjega tedna ni pričakovati.

Od četrtka do nedelje bo povečini sončno z le morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Iz dneva v dan bo topleje, najvišje dnevne temperature bodo zlasti v soboto in nedeljo na Goriškem že občutno presegale 30 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek (veliki šmaren) bo povečini sončno in topleje. Z jugozahodnimi tokovi bo začel pritekati nekoliko bolj vlažen zrak, zato se bo povečal občutek soparnosti. Zlasti v torek bodo v gorah v popoldanskih urah nastajale krajevne plohe in nevihte. Ob morju in ponekod v nižinah se bo predvidoma v nedeljo začel nov vročinski val.

V nadaljevanju prihodnjega tedna bo vreme podobno, povečini sončno in vroče, omembe vrednih poslabšanj, razen posameznih ploh ali neviht, ki bodo verjetnejše v popoldanskih urah v goratih predelih, ne gre pričakovati.