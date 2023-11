Verjeti ali ne, gore je prehodno pobelil sneg

Nekatere deželne vrhove, med njimi Višarje, je včeraj nepričakovano pobelil sneg. Meja sneženja se je namreč pred odhodom vremenske fronte, ko so zlasti v goratem svetu prehodno zapihali hladnejši severni vetrovi, včeraj popoldne za krajši čas ob močni jakosti padavin spustila do nadmorske višine okrog 1700 metrov ali še nižje. Na Višarjah se je včeraj temperatura od 14. do 17. ure, ko so bile padavine najmočnejše, spustila pod ničlo. Nato se je temperatura spet dvignila nad ničlo in se je sneg že skoraj povsem stalil.

Hladnejši zrak je uspel doseči le najbolj severne predele v deželi. O burnejšem dogajanju s točo so tako poročali tudi denimo iz Tolmeča ali nekaterih drugih krajev. Ob delnem pronicanju hladnejšega zraka je tudi ponekod v nižinah prehodno padala sodra.

Zanimivo, da je radiosonda iz Rivolta pri Vidmu, le kakih 100 kilometrov od Višarij, včeraj opoldne namerila ničto izotermo na višini 3526 metrov, ob 18. uri pa na višini 3388 metrov. Hladnejšega zraka torej sploh ni zaznala, kar dokazuje veliko kontrapozicijo med toplim južnim zrakom in hladnejšim severnim, ki sta si v resnici zelo blizu.

Ozračje se je sinoči sicer tudi drugod po deželi precej ohladilo v primerjavi z jutranjim dogajanjem. Gre pa le za kratkotrajen in omejen pojav, kajti ob južnih vetrovih se bo ozračje že od jutrišnjega dne znova segrelo. Vreme se bo jutri (četrtek) znova občutno poslabšalo, proti koncu padavin pa je možno, da se bo meja sneženja spet spustila pod nadmorsko višino okrog 1500-1700 metrov.