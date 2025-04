Verniki se poslavljajo od papeža Frančiška

V baziliki svetega Petra v Vatikanu so se verniki začeli poslavljati od papeža Frančiška, ki je v 89. letu starosti umrl na velikonočni ponedeljek. Številni so na to priložnost pred baziliko čakali več ur..

Od prvega papeža iz Latinske Amerike, ki je katoliško cerkev vodil 12 let, se bodo verniki, ki so jih v baziliko začeli spuščati po 11. uri, danes lahko poslovili do polnoči, v četrtek od 7. ure do polnoči, v petek pa od 7. do 19. ure.

Krsto s truplom papeža Frančiška so v baziliko iz Doma svete Marte v Vatikanu, kjer je prebival in umrl, prenesli dopoldne. Obreda prenosa krste je vodil kardinal komornik Kevin Farrell, po navedbah vatikanskega tiskovnega urada pa se ga je udeležilo okoli 80 kardinalov. Na Trgu svetega Petra pred baziliko je sprevod s krsto papeža po ocenah žandarmerije pričakalo 20.000 ljudi.

V baziliki so leseno krsto, oblazinjeno z rdečim blagom, postavili pred glavni oltar. V skladu s papeževimi željami krsta ni na posebnem odru, imenovanem katafalk, temveč le na skromnem, rahlo nagnjenem lesenem podestu. Frančišek je oblečen v rdečo obleko, na glavi ima papeško mitro, v rokah pa rožni venec.

Pričakovati je, da se bo Frančišku še zadnjič poklonilo več deset tisoč ljudi. Od njegovega predhodnika Benedikta XVI., ki je umrl 31. decembra 2022, se je poslovilo 200.000 vernikov.

Da bi lažje obvladali veliko množico ljudi, so na trgu postavili kovinske pregrade za usmerjanje toka obiskovalcev. Na dostopih do trga so uvedli strožje varnostne ukrepe, vernikom pa bodo delili vodo v plastenkah.

Krsta s papežem bo v vatikanski baziliki do sobote, ko bo pogreb na Trgu svetega Petra. Na njem pričakujejo okoli 200.000 ljudi, med njimi številne svetovne voditelje. Zatem bodo Frančiška na njegovo željo pokopali v rimski baziliki Marije Snežne.