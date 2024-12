Vesolje leta 2025 obljublja več presenečenj

Tudi v letu 2025 bomo lahko na nebu opazovali zanimive astronomske pojave. Konec marca bo med drugim viden delni Sončev mrk, v začetku septembra popolni Lunin mrk, spet bo nekaj priložnosti za nočno štetje utrinkov meteorskih rojev, zanimivo bo opazovati Saturn. Glede na aktivnosti Sonca se vnovič obeta tudi možnost opazovanja severnega sija iz naših krajev.

Že v začetku leta, 4. januarja bo Luna zastrla Saturn. Pojav se imenuje okultacija Lune in Saturna. »To je zanimiv in pravzaprav zelo redek dogodek,« je za STA opisal profesor na mariborski filozofski fakulteti in predsednik Astronomskega društva Orion Igor Žiberna. Ljubitelji astronomije bodo lahko prihodnje leto opazovali tudi nekaj kometov, a zaenkrat na vidiku ni kakšnega stroki znanega zelo svetlega kometa. Sicer pa astronomi v prihajajočem letu pričakujejo tudi, da bodo priča redkemu pojavu eksplozije zvezde, ki bo vidna tudi s prostim očesom. Kot so v zvezi s tem še spomnili na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, gre za sicer precej temno zvezdo z imenom T Severne krone, na približno 80 let pa se njena svetlost močno poveča in tako za nekaj dni postane najsvetlejši objekt v svojem ozvezdju.

Med eksplozijo bo objekt nekaj dni svetel kot Severnica. Tega dogodka ne gre zamuditi, saj ga zaradi dolge periode lahko opazujemo le enkrat v življenju. Dogodek je bil v preteklosti nazadnje dokumentiran leta 1946.