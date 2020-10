Videmska univerza do najpomembnejšega odkritja na svetu (video)

Videmska univerza je letošnja prejemnica mednarodne nagrade za arheološka odkritja, poimenovane po Khaledu al Asaadu, sirskemu arheologu iz Palmire, ki so ga islamistični skrajneži leta 2015 po dolgem mučenju javno obglavili, ker ni hotel izdati, kje so skriti dragoceni arheološki artefakti.

Skupaj z direkcijo za antikvitete iz mesta Duhok v iraškem Kurdistanu so videmski arheologi v kraju Faida, ki se nahaja kakih 50 km od Mosula, odkrili deset impozantnih skalnih reliefov iz 8. stoletja pr. n. št., na katerih so izklesani asirski vladar in največja božanstva.

Žirija je presodila, da gre za najpomembnejše arheološko odkritje na svetu v letu 2019. Nagrado bo novembra v Paestumu prevzel Daniele Morandi Bonacossi, profesor oddelka za humanistične študije in kulturno dediščino na videmski univerzi. V sodelovanju z njim projekt vodi še Hasan Ahmed Qasim z direkcije za antikvitete v Duhoku.

Za prelomen dosežek na področju arheologije je videmski univerzi čestitala tudi članica deželne vlade z resorjem za univerzo Alessia Rosolen.

Do prelomnega odkritja stenskih reliefov, ki se nahajajo vzdolž 8,5 km dolgega in 4 m širokega namakalnega kanala, je prišlo v lanskem poletju. Reliefi se razprostirajo na slabih 5 m dolgih in 2 m visokih kamnitih ploščah. Poleg božanstev, kot so vrhovni bog Ašur, so Asirci v kamen izklesali tudi svete živali.

Omenjeni bog jezdi zmaja in leva z rogovi, njegova žena Mullissu pa sedi na razkošnem prestolu, ki sloni na levu. Sin, bog lune, prav tako jezdi rogatega leva, Nabu, bog modrosti, pa zmaja. Tu je še bog sonca Šamaš, ki jezdi konja, medtem ko Adad, bog nevihte, sedi na biku. Na levu je videti še Ištar, boginjo ljubezni in vojne.

Podobe reliefov imajo globok verski in ideološki pomen, osredotočen na čaščenje božanstev, priča pa tudi o velikem pomenu, ki so ga očitno pripisovali infrastrukturam, kot so namakalni kanali. Po ugotovitvah strokovnjakov je namreč reliefe dal izdelati asirski vladar, ki je z njimi hotel proslaviti dogradnjo namakalnega kanala. Tovrstne infrastrukture so omogočale rodovitnost ozemlja in tako krepile proizvodno sposobnost zemlje. Arheologi ne izključujejo odkritja novih reliefov, doslej pa so jih izkopali deset.