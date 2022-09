Videoigra WWI Isonzo Italian Front odslej na tržišču

Nova videoigra WWI Isonzo Italian Front, ki sta jo razvili nizozemski družbi M2H in BlackMill Games, je odslej razpoložljiva na tržišču. Kdor bi si jo želel priskrbeti, mora zanjo odšteti okrog 30 evrov.

Gre za virtualen boj, ki posnema soške bitke iz prve svetovne vojne. V njej je mogoče podoživeti takratne spopade v naših krajih kar na kavču, na voljo pa je na vseh igralnih platformah, se pravi, da od najnovejših konzol Playstation 5 in Xbox vse do računalnika.

Soška bitka je tretja v nizu spopadov iz prve svetovne vojne, potem ko sta doslej že bili na tržišču igra o bitki pri Verdunu (zahodna fronta) in igra o bitki pri Tannenbergu (vzhodna fronta).

Prve recenzije, ki so bile objavljene v strokovnih revijah, so pozitivne. Izvedenci menijo, da gre za odlično ponazoritev tedanjih krajev in dogajanja, ki med drugim poteka tudi v Solkanu in Podgori.