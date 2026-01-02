Vinjeta na hitri cesti Škofije-Koper in Koper-Izola ni več potrebna

Vinjete za osebna vozila na obalni štiripasovnici z včerajšnjim dnem, 1. januarjem 2026, niso več potrebne, potem ko je slovenska vlada v začetku decembra hitri cesti Škofije-Koper in Koper-Izola, ki vključuje predor Markovec, prekategorizirala v glavni cesti. S tem ukrepom so po dolgih prizadevanjih lokalnega prebivalstva uslišali njihove zahteve.

Pobudo za izvzem obalne hitre ceste iz vinjetnega sistema, ki sta jo pred meseci sprožila poslanka SD Meira Hot in poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Ziza, je s podpisi podprlo okoli 8000 ljudi. Poslanska skupina SDS je medtem konec septembra vložila pozneje zavrnjen predlog novele zakona, s katerim bi ta odsek izločili iz sistema cestninjenja.

Tako na infrastrukturnem ministrstvu kot na Darsu takšnemu ukrepu dolgo časa niso bili naklonjeni, so pa kasneje pojasnili, da so poiskali rešitev, ki ne ruši enotnosti dobro uveljavljenega in delujočega sistema cestninjenja ter hkrati zagotavlja nediskriminatorno obravnavo uporabnikov na celotnem omrežju cestninskih cest v Sloveniji. Ob tem so poudarili, da je ukrep začasne narave in je predviden do izgradnje hitre ceste med Koprom in Dragonjo.