Jadran izgubil na igrišču, zmagal pa za zeleno mizo

Košarkarska zveza Fip je poskrbela za preobrat glede zadnje tekme košarkarjev Jadrana v letu 2025. V 13. krogu meddeželne B-lige je Jadran 20. decembra 2025 po izenačeni tekmi v gosteh na igrišču izgubil s 77:75 proti ekipi RE Basket 2000 Reggio Emilia. Po novem pa je zveza Fip sporočila, da so ugotovili nekatere tehnične in birokratske nepravilnosti pri ekipi iz Reggio Emilie, in sicer pri registraciji pomočnika trenerja, tako da je dosodila, da je tekmo za zeleno mizo (v ital. »a tavolino«) zmagal Jadran z izidom 0:20. Košarkarji trenerja Matije Jogana so tako pridobili dve zlata vredni točki na lestvici, že v nedeljo, 4. januarja, pa imajo priložnost, da dosežejo novo zmago, saj jih čaka gostovanje v kraju Castel San Pietro Terme pri Bologni, kjer se bodo pomerili z zadnjeuvrščeno Olimpio Castello, ki je doslej zbrala le en uspeh.