V Trstu hodili za mir, a tudi za Stanko Hrovatin in umrle migrante (foto)

Na svetovni dan miru, ki ga 1. januarja obeležuje Katoliška cerkev, že od osemdesetih let prejšnjega stoletja poteka na dan prvi dan leta tudi v Trstu shod za mir, ki ga prireja Odbor za mir in sožitje Danilo Dolci. Tako je bilo tudi letos, ko so se mirovniki ob 15.30 zbrali pred Mestno hišo, pri tabli, ki spominja na Mussolinijevo razglasitev rasnih zakonov. Startali so ob prefekturi, nadaljevali proti grško-pravoslavni cerkvi, Ulici san Nicolò, Joyceovemu mostu, Ponterošu, kjer so v spomin na vse migrante, ki so življenje izgubili v morju, v vodo spustili cvetje. Mimo cerkve sv. Spiridona so po ulicah Filzi in Milano prišli do Trga Oberdan 4, kjer so gestapovci mučili svoje žrtve. Mirovniki so imeli s seboj več mavričnih mirovnih zastav, opaziti pa je bilo mogoče tudi več palestinskih zastav.

Letošnji shod je bil še posebej posvečen štirim priseljencem, ki so leta 1973 umrli od mraza v Borštu, ter dolgoletni predsednici partizanskega združenja VZPI-ANPI v Trstu Stanki Hrovatin, ki se je poslovila 15. decembra, spomnili pa so se je tudi z žalno sejo v začetku tedna.