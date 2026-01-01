V tragediji v baru v švicarski Crans Montani umrlo več deset ljudi

V eksploziji, ki je na silvestrsko noč odjeknila v baru Le Constellation v švicarskem smučarskem središču Crans Montana, je po prvih podatkih domnevno umrlo več deset ljudi, več kot sto je poškodovanih, je na novinarski konferenci sporočila policija. V lokalu naj bi se silvestrske zabave med drugim udeležilo veliko število mladih.

»Več deset ljudi je domnevno umrlo,« je novinarjem povedal poveljnik policije kantona Valais na jugozahodu Švice. Italijansko zunanje ministrstvo, ki se sklicuje na švicarsko policijo, pa je sporočilo, da je smrtnih žrtev okoli 40. Več oseb v Italiji naj med drugim pogrešalo svojce, ki so se nahajali v lokalu.

Vzrok eksplozije še ni znan. Generalna tožilka kantona Valais Beatrice Pilloud je na novinarski konferenci povedala, da poteka preiskava okoliščin tragedije. »Trenutno domnevamo, da je šlo za požar,« je poudarila. Ob tem je izključila možnost, da bi šlo za napad. Kot so še povedali na novinarski konferenci, so žrtve državljani več držav. Pilloud je dejala, da potekajo prizadevanja za identifikacijo žrtev in čim prejšnjo vrnitev trupel družinam.

Več kot sto ljudi je bilo poškodovanih. Večina ima hude opekline. Enota za intenzivno nego v bolnišnici kantona Valais v Sionu je polna, nekatere poškodovane so prepeljali v bolnišnice v drugih delih Švice. Lokalne oblasti so ljudi opozorile, naj bodo še posebej previdni, da ne bi dodatno obremenili bolnišnic.

Eksplozija je po navedbah policije odjeknila okoli 1.30. Sledil je požar, ki so ga kmalu uspeli pogasiti. Po tragediji je posredovalo okoli 150 reševalcev, 40 reševalnih vozil in deset helikopterjev. Območje je popolnoma zaprto za javnost, nad smučarskim središčem pa velja prepoved letenja.