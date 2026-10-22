»Moramo uživati, saj živimo v zlati dobi slovenskega kolesarstva«

Novinar Tomaž Kovšca je znan glas kolesarstva na kanalih RTV Slovenija. Skupaj z bivšim kolesarjem Martinom Hvastja sestavljata usklajeno dvojico komentatorjev, ki ima čast, da spremlja zlato dobo slovenskega kolesarstva. S Kovšco smo se pogovorili dan po zaključku evropskega prvenstva, ki je začetek oktobra prvič potekalo v Sloveniji.

Do zadnjega dne smo čakali, da je Slovenija osvojila medaljo, a bilo je vredno čakati, saj je bil Primož Roglič zlat v vožnji na čas. Kako bi vi ocenili slovenske nastope?

Glede na to da ni bilo Tadeja Pogačarja, za katerega je bilo prvenstvo skorajda prilagojeno, je obračun povsem po pričakovanjih. Seveda vrhunec je bil Primož Roglič, ki je gotovo odpeljal v tej sezoni najboljšo dirko.

Zanimivo je, da je edini dve letošnji zmagi dosegel v kronometru.

Točno tako in obe na slovenskih tleh, saj je osvojil tudi državni naslov. Dodal bi še, da bodisi v ženski konkurenci bodisi v mlajših kategorijah je morda nekdo malce boljše nastopil, spet drugi malo slabše, ampak ni bilo nekih presežkov.

Kaj pa iz organizacijskega vidika? Bil je to najbolj pomemben kolesarski dogodek v Sloveniji doslej.

Morda mnogi se ne bodo strinjali z mano, a ne bi trdil, da je bil to največji kolesarski dogodek v Sloveniji. Organizacija kakšne etape Gira je bila morda še bolj naporna. Bil pa je gotovo eden najpomembnejših kolesarskih dogodkov pri nas. Organizatorji so se izkazali, bilo je brezhibno. Lani sem bil na evropskem prvenstvu v Franciji in pri nas je bilo na višjem nivoju, skoraj kot na svetovnemu prvenstvu. Tu pri nas so bili pogoji za delo novinarjev zelo dobri, tako tudi varnost, vse je teklo, kot mora, nihče se ni pritoževal. Čestitke organizatorjem.

Celoten daljši intervju lahko preberete v današnji (četrtkovi) izdaji Primorskega dnevnika