Na sejmu TriestEspresso Expo predstavniki kavne industrije iz 46 držav

Svetovni trg kave pretresajo dražji prevoz, negotove dobave in geopolitične napetosti, ki podaljšujejo poti ladij ter povečujejo stroške poslovanja. V teh razmerah se je včeraj v kongresnem centru v Starem pristanišču začel sejem TriestEspressoExpo, že 12. po vrsti, na katerem se bodo do jutri srečevali predstavniki kavne industrije iz 46 držav. Med stojnicami, med katerimi sta bili tudi podjetji PrimoAroma in CoffeeTree, ki ju zastopata Fabrizio Polojaz in Alenka Obad, so že zjutraj okušali različne vrste kave, predstavljali izdelke, izmenjevali stike in se pogajali o novih poslih.

Sejem, namenjen izključno strokovni javnosti, ob poslovnih srečanjih ponuja tudi razprave o prihodnosti panoge. Na posvetu z naslovom Dobavna veriga zelene kave: med zapletenostjo in novimi priložnostmi, ki ga je vodila novinarka časnika Il Sole 24 Ore Barbara Ganz, so v ospredje stopili predvsem vpliv geopolitičnih kriz na pomorski promet, visoke cene surovine in logistične težave. Predavatelji so si bili enotni, da so dogajanje na Bližnjem vzhodu ter motnje v prometu skozi Rdeče morje in Sueški prekop močno posegli v svetovno trgovino. Ladjarji so zaradi varnostnih tveganj ladje preusmerjali okoli Rta dobrega upanja, kar je podaljšalo plovbo in povečalo stroške. Tudi če se promet na posameznih poteh postopoma obnavlja, to še ne pomeni, da se bodo razmere hitro vrnile v ustaljene tirnice. Za normalizacijo dobavnih tokov bo potrebnega še precej časa, je povedal Riccardo Marchesi iz podjetja Pacorini Silocaf.

Dodatno težavo predstavlja vse večja koncentracija ladijskega trga v rokah nekaj velikih družb. Njihove odločitve o poteh, zmogljivostih in cenah prevoza neposredno vplivajo na podjetja v celotni verigi, od uvoznikov surove kave do pražarn in distributerjev, je v svojem nastopu povedal predsednik združenja terminalistov in špediterjev v FJK Stefano Visintin. Za kavni sektor, ki je odvisen od rednih dobav iz oddaljenih držav, so zato zanesljivost prevoznih poti, stroški in predvidljivost dobav ključnega pomena.

Svetovni trg kave se hkrati spopada z visokimi in nestanovitnimi cenami surovine. Na te vplivajo razmere v državah pridelovalkah, vremenski pojavi, pričakovanja glede prihodnjih letin ter dogajanje na finančnih trgih.