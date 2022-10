Vključevanje s Plavij na državno cesto bo lažje

Kmalu bo zaključena gradnja novega in varnejšega 350 metrov dolgega cestnega priključka s Plavij na državno cesto na območju Spodnjih Škofij. Priključek bodo uredili ob gradnji drugega tira Divača-Koper. Naložba se je izkazala za nujno zlasti ob začetku gradnje drugega tira, saj obstoječi priključek zaradi strmine in slabe preglednosti ni omogočal varnega prometa večjih tovornih vozil na gradbišče projekta, poročajo Primorske novice. Mestna občina Koper in družba 2TDK sta zato sklenili sporazum o sofinanciranju prestavitve ceste za Plavje s priključkom na državno cesto na območju Spodnjih Škofij. Mestna občina Koper je pridobila tehnično dokumentacijo, zemljišča, gradbeno dovoljenje in poskrbela za izgradnjo komunalne infrastrukture, kar znaša okvirno 200.000 evrov, v okviru izgradnje drugega tira pa se je financirala prestavitev lokalne ceste in ureditev novega priključka na državno cesto skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem v višini približno 330.000 evrov, sporočajo s koprske občine.