Vlada odobrila uporabo aplikacije Immuni

Italijanska vlada je pozno sinoči na seji, ki se je zaključila malo po polnoči, odobrila uporabo aplikacije Immuni na mobilnih telefonih. Omogočala bo sledenje stikov okuženih z novim koronavirusom. Aplikacija ne bo obvezna, toda opozarjajo, da bo učinkovita le v primeru, da si jo bo naložila vsaj polovica prebivalstva. Z aplikacijo Immuni bo uprabnik, ki je bil pozitiven na testu, z anonimnim sporočilom opozoril ljudi, ki so bili v tesnem stiku z njim.

Uporabljala bo tehnologijo bluetooth, ki bo zato moral biti vedno vključen, za zaznavanje bližnjih telefonov, anonimne podatke pa bodo obdelovale in shranile samo javne ali državne institucije. Za zagotavljanje zasebnosti ne bo uporabljala tehnologije GPS za določanje lokacije. Aplikacija Immuni bo predvidoma pripravljena in na voljo do sredine maja.