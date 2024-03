Ob starodobnikih tudi lokalne dobrote

Društvena gostilna na Proseku s klubi Lambretta, Vespa club Trieste, Amici della Topolino in Aneip Olos na Trgu sv. Martina in v Domu Prosekarja prvič prirejajo dvodnevni festival Pomlad na Proseku, srečanje starodobnikov z degustacijami lokalnih dobrot, ki se je začel včeraj (sobota) in bo trajal še danes (nedelja). Včeraj so bile do večera pred domom na ogled vespe in lambrette, privozili pa so tudi številni starodobni avtomobili iz prve in druge polovice preteklega stoletja. Vsak je na Prosek prinesel svojo zgodbo.

S svojima motorjema se po Krasu večkrat peljeta Kathleen Baker in Kirk Spectre. Doma sta iz Washingtona, a že vrsto let živita na Krasu. Nekaj let sta našla dom v Dutovljah, nato pa sta se preselila v Gabrovec. Mlajša upokojena vojaka ameriške vojske redno obiskujeta srečanja zgoraj omenjenih klubov in včeraj sta bila nad obiskom Doma Prosekarja navdušena.

Več kot 365 tisoč kilometrov pa sta s svojo Vespo prevozila Mario Pecorari in Sandra Carozzi, znana obraza med lokalnimi motoristi. Za sabo imata sicer veliko daljšo pot tudi z drugimi vespami. Sandra je s svojo prevozila že 150 tisoč kilometrov, Mario z drugo vespo pa še 50 tisoč.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.