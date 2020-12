Italijanska vlada je na včerajšnji seji dokončno sprejela načrt volilnih okrožij, potem ko je parlament dal soglasje k novembrskemu osnutku. Furlanija - Julijska krajina bo na volitvah za poslansko zbornico razdeljena na tri enomandatna okrožja: tržaško-goriško, videmsko in pordenonsko. K temu zadnjemu so priključili še Karnijo in Kanalsko dolino.

Na volitvah za senat bo celotna Furlanija - Julijska krajina tvorila eno okrožje.