Vlada vezala zaupnico na predlog proračuna

Na klopi zgornjega doma italijanskega parlamenta je danes, 22. decembra, priromal predlog proračuna za prihajajoče triletno obdobje,na katerega je vlada vezala zaupnico in bo v senatu predvidoma sprejet jutri. Z razpravo – k besedi je bilo prijavljenih 53 senatork in senatorjev, večinoma iz opozicije – so začeli v jutranjih urah, ko je sprva prišlo do zmešnjave, ker so predstavniki opozicijskih strank protestirali zaradi odsotnosti dveh izmed štirih poročevalcev obravnavanega zakona. Tega letos sprejemajo tik pred zdajci, saj ni več veliko delovnih dni do trenutka, ko bo številko 2025 na koledarju zamenjala 2026. Slišati je bilo, da je odsotnost nekaterih poročevalcev znak »razdrobljene večine«.

Obravnava proračunskega predloga, pot do katerega je bila dokaj težavna – v pristojnem senatnem odboru so mu prižgali zeleno luč šele v soboto zvečer, zaradi česar je časovnica za sprejetje pred iztekom leta zelo tesna –, je potekala po bolj ali manj ustaljenem scenariju. Iz opozicijskih klopi je bilo slišati ostre kritike tako glede obsega kot vsebine načrta za porabo javnih financ, ki da je reven in neambiciozen, iz večinskih klopi pa so se vrstile pohvale in zahvale. Razpravo je nekaj časa poslušal tudi finančni minister Giancarlo Giorgetti. Ko je kasneje odhajal iz senata, je novinarjem dejal, da je zadovoljen z opravljenim delom. »Je kot vzpon na vrh gore: pot je vijugasta, a pomembno je, da prideš na vrh. Druge poti ni,« je za opis nesoglasij in napetosti tudi znotraj same večine minister izbral planinsko obarvano prispodobo.

V večernih urah se je Giorgetti vrnil v senat in nagovoril senatorke in senatorje, med katerimi je v dopoldanskem delu razprave sodelovala tudi Tatjana Rojc (DS). Glede zvišanja finančnih sredstev, namenjenih slovenski narodni skupnosti v Italiji, je med svojim posegom dejala, da bi se bilo v povezavi s tem treba »izogniti političnim špekulacijam«.

V danes (ponedeljek, 22. decembra) objavljenem gradivu k predlogu zakona o proračunu, ki ga potrjuje senat, je navedeno, da bo do zvišanja za 0,5 milijona evrov – torej z 10 na 10,5 milijona evrov – prišlo v letu 2027.