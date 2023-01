Vladni prispevek za sodelujoče pri gašenju požarov na območju Socerba

Slovenska vlada je na današnji seji sprejela sklep glede dodatnega opremljanja društev in drugih nevladnih organizacij zaščite, reševanja in pomoči, ki so sodelovali pri gašenju požarov v naravnem okolju na območju Socerba avgusta lani. Prek Gasilske zveze Slovenije jim bodo namenili 67.298 evrov, so po seji sporočili z ministrstva za obrambo. Navedeni sklep je vlada sprejela na podlagi poročila o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požarov. Določila je obseg sredstev za dodatno opremljenost društev in drugih nevladnih organizacij.

Navedenim društvom in drugim nevladnim organizacijam zaščite, reševanja in pomoči za vsak dan sodelovanja na intervenciji na prostovoljca, ki je sodeloval na intervenciji do osem ur v posameznem dnevu, pripada po tri odstotke zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji. Na prostovoljca, ki je sodeloval na intervenciji več kot osem ur v posameznem dnevu pa za vsak dan sodelovanja na intervenciji pripada po pet odstotkov zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji.

Navedenim društvom in drugim nevladnim organizacijam bodo finančna sredstva za dodatno opremljenost v skupni višini 67.298 evrov iz proračunske rezerve zagotovljena prek Gasilske zveze Slovenije. Za izvršitev vladnega sklepa bo zadolžena Uprava RS za zaščito in reševanje, so še sporočili z ministrstva.