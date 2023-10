Vlak z evroposlanci namesto v Strasbourg prispel v Disneyland

Vlak z več sto evropskimi poslanci in zaposlenimi v Evropskem parlamentu je danes pomotoma prispel v pariški Disneyland, potem ko je ubral napačno smer na poti do Strasbourga. Tam se danes začenja plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Pomota je že povzročila številne odzive in šaljive komentarje.

Po spletu se že pojavljajo šale, v katerih so preimenovali Evropski parlament v Parlament Miki Miške, poroča bruseljski portal Politico.

Vsak mesec Evropski parlament najame vlak za prevoz poslancev in drugih zaposlenih med obema sedežema parlamenta, Brusljem in Strasbourgom. Seljenje ene od osrednjih evropskih institucij vsak mesec pa za seboj potegne veliko logističnih izzivov, predstavlja pa tudi velik finančni zalogaj.

Vlak je danes zapustil postajo v Bruslju in šel čez Pariz, kjer se je pomotoma usmeril proti Marne la Vallee Chessy, kjer je Disneyland, zaradi česar je nastala 45-minutna zamuda.

»Ekipa Disneyland,» se je pošalila nizozemska evroposlanka Samira Rafaela na družbenem omrežju X, ob tem pa objavila fotografijo sebe in kolega Mohammeda Chahima v kavarni na vlaku.

»Precej je bilo smeha zaradi norosti te situacije. Celo pozivali so k enem sedežu,» pa se je pošalil eden od parlamentarnih pomočnikov, pri čemer je spomnil na kampanjo, da se ukine sedež parlamenta v Strasbourgu. Drugi so izrazili razočaranje, da niso mogli z vlaka, čeprav so videli atrakcije, poroča Politico.

Še en parlamentarni pomočnik Emmanuel Foulon pa se je pošalil, da bi moral Evropski parlament sedaj posvojiti geslo Disneyja: »Kjer se sanje uresničijo«.