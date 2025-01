Vodji svobodnjakov Kicklu mandat za sestavo vlade

Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je danes vodji desničarskih svobodnjakov (FPÖ) Herbertu Kicklu podelil mandat za sestavo vlade. Kot je pojasnil, se je za to odločil po tem, ko je ljudska stranka (ÖVP) izrazila pripravljenost za koalicijska pogajanja z FPÖ, ki se je tako prvič znašla v položaju, ko bi lahko vodila vlado.

Van der Bellen je po današnjem enournem sestanku s Kicklom v palači Hofburg sporočil, da je vodji FPÖ podelil mandat za sestavo vlade. Kot je pojasnil, odločitev ni bila lahka, zanjo pa se je odločil po tem, ko je ÖVP v nedeljo sporočila, da je odprta za koalicijska pogajanja s siceršnjo zmagovalko septembrskih volitev, s katero doslej nobena stranka ni želela sodelovati.

Po besedah avstrijskega predsednika Kickl verjame, da bo našel izvedljive rešitve za pereča vprašanja. To bo sicer prvič, da bodo koalicijska pogajanja v Avstriji vodili svobodnjaki, poročajo tuje tiskovne agencije. Med srečanjem Van der Bellna in Kickla se je pred palačo Hofburg zbralo več sto ljudi, ki so izrazili nasprotovanje premiku države proti skrajni desnici. Kickl je mandat za sestavo vlade prejel po propadu koalicijskih pogajanj med ÖVP kanclerja Karla Nehammerja in socialdemokrati (SPÖ), zaradi katerega se je Nehammer poslovil s čela stranke in napovedal odstop z mesta kanclerja. Po besedah zdaj že nekdanjega vodje ÖVP je bilo nadaljevanje pogajanj nemogoče zaradi razhajanja glede ključnih točk.

Pred tem je od pogajanj odstopila liberalna stranka Neos, rekoč da v pogovorih z ÖVP in SPÖ ni videla volje za reforme, pač pa zgolj kratkoročno usmeritev do naslednjih volitev. Koalicija treh strank bi bila sicer sploh prva v zgodovini Avstrije.V nedeljo je Nehammerja na položaju vodje ÖVP vsaj začasno nasledil Christian Stocker, izkušen politik, ki je za razliko od svojega predhodnika dejal, da je stranka odprta za pogajanja s Kicklom. Alternativa morebitnim neuspešnim pogajanjem med FPÖ in ÖVP so predčasne volitve, na katerih pa bi, sodeč po javnomnenjskih raziskavah, svobodnjaki zmagali še bolj prepričljivo kot septembra.