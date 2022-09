Volilna kampanja se je preselila na splet

Če so do nedavnega politične puščice pretežno švigale po televizijskih ekranih in na s črnilom potiskanem papirju, se je v zadnjih letih, letos pa (tudi zaradi poletnega časa) toliko bolj, predvolilno dogajanje skoraj povsem preselilo na svetovno medmrežje. Panoji, na katerih je bilo pred leti tu pa tam opaziti kak plakat, večinoma samevajo, na TV pa zaradi togih pravil o enakem obravnavanju strank praktično ni predvolilnih soočenj.

Pri tržaški družbi za javnomnenjske ankete Swg so pod drobnogled vzeli obsežen bazen sledilcev različnih političnih strank in njihovih veljakov, v katerem predvolilne zapise, fotografije in videoposnetke opazuje in včasih tudi »všečka« kar 48 milijonov uporabnikov. V zadnjih tednih so se številni politični liderji spomnili, da bi bilo dobro, če se pojavijo tudi na družbenih omrežjih, kjer je povprečna starost uporabnikov nižja od 50 let, kot je npr. TikTok. A če so pred dnevi odmevale Berlusconijeve groteskne objave na TikToku, raziskava Swg razkriva, da se večina spletnega predvolilnega dogajanja odvija na dobrih starih Facebooku (51 %) in Twitterju (26 %), kjer imajo politiki tudi največ sledilcev, vse bolj pa si pot utira tudi Instagram, ki je dosegel 19 odstotkov.