Koprski policisti so včeraj ob 20.10 v Kopru ustavili 65-letnega voznika osebnega avtomobila. Na vozilu ni imel registrskih tablic in je peljal s prazno pnevmatiko. Ugotovili so tudi, da so pretekle veljavnost tehničnega pregleda, zavarovanja in prometnega dovoljenja. Poleg tega je vozniku preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,54 mg/l. Na kraju so mu zaradi vsega omenjenega izdali plačilni nalog v znesku 2.800 evrov, sledi obdolžilni predlog.