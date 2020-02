Vozil je po zadnjem kolesu in hudo padel

Na cesti med Dornberkom in Zaloščami se je v četrtek popoldne na mostu čez Vipavo hudo poškodoval motociklist. Policisti so ugotovili, da je vozil po zadnjem kolesu in pri tem izgubil nazdor nad motorjem ter hudo padel. V motorno kolo, ki je zdrsnilo na nasprotni vozni pas, je nato trčila voznica osebnega avtomobila, ki je pravilno pripeljala nasproti. Voznik motornega kolesa se je hudo poškodoval, reševalci so ga prepeljali v šempetrsko bolnišnico.Voznica osebnega avtomobila jo je na srečo odnesla brez poškodb.