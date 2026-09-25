Šofer je na domu skrival dober kilogram heroina

Šofer podjetja Trieste Trasporti je preprodajal heroin, karabinjerji so na njegovem domu pod vzglavnikom našli 1,1 kilograma heroina.

Tržaški karabinjerji so sporočili, da so v preteklih dneh v sklopu poostrenih nadzorov proti razpečevanju aretirali 40-letnika, ki je na domu skrival večje količine heroina. Pozornost karabinjerjev je pritegnilo neobičajno veliko število ljudi, ki je vstopalo oziroma zapuščalo neki blok v Trstu.

Po nekaj urah nadzorovanja so opazili moškega, ki je prišel z mopedom do vrat bloka. Tam je najprej tipkal v telefon, nato pa vstopil v blok. Kmalu za tem se je vrnil ven, s čelado že na glavi, očitno se mu je mudilo. Karabinjerji so ga ustavili v bližini bloka, na moškem so našli ravno kupljen zavoj heroina.

V nekaj urah so nato našli stanovanje, kjer je moški kupil mamilo. V kuhinji so karabinjerji našli manjše količine kokaina ter tehtnico, v spalnici pa pod vzglavnikom tri večje zavoje za skupnih 1,1 kilograma heroina.

Karabinjerji so 40-letnega šoferja Trieste Trasporti aretirali in odvedli v koronejski zapor, kjer ga je zaslišal dežurni tožilec Federico Frezza.