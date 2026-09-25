Vlada proti amandmaju DS o parlamentarnem zastopstvu Slovencev v Italiji

Vlada Giorgie Meloni se je po pričakovanju včeraj opredelila proti amandmaju Demokratske stranke (DS) k volilnemu zakonu o parlamentarni zastopanosti Slovencev. Negativnemu mnenju ministrice za institucionalne reforme Marie Elisabette Alberti Casellati se je v pristojnem senatnem odboru pridružil Angelo Rossi (Bratje Italije), ki je eden od poročevalcev zakona.

Popravek DS, ki ga je oblikovala senatorka Tatjana Rojc, sta v poslanski zbornici vložila Gianni Cuperlo in Debora Serracchiani. Omenjena poslanca sta enak amandma vložila v prvem parlamentarnem branju volilnega zakona, amandma takrat ni šel na glasovanje, ker je DS iz protesta proti zadržanju vladne koalicije umaknila vse svoje popravke. V senatu je bil popravek Tatjane Rojc zavrnjen z glasovi desne sredine. Poslanska zbornica bo volilni zakon dokončno izglasovala v začetku oktobra.