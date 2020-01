Vpisovanje na izlete Primorskega dnevnika

V torek, 7. januarja, bo od 9. do 11. ure potekalo vpisovanje na letošnje izlete Primorskega dnevnika, ki jih prirejata potovalni agenciji Aurora in Adriatic Srl. V Trstu bo vpisovanje potekalo na sedežu Primorskega dnevnika v Ul. Montecchi 6 (drugo nadstropje), v Gorici pa v Kulturnem domu v Ul. Brass 20. Z agencijo Aurora bodo naši izletniki odpotovali v Mehiko (od 14. do 26. marca), Emilijo (od 19. do 22. aprila) in Berlin (od 21. do 25. maja), z agencijo Adriatic Srl pa na Portugalsko (od 8. do 15. maja).