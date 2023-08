Ciklon, ki je v minulih dneh povzročil občutno poslabšanje vremena, se počasi polni in bo dokončno oslabel. Nad Sredozemljem in večjim delom Evrope se bo z jutrišnjim dnem okrepil anticiklon, ki nam bo zagotovil daljše obdobje s stanovitnim in prevladujočim sončnim vremenom. Vrača se prijetno poletje brez ekstremov, ki naj bi po zdajšnjih izračunih trajalo vsaj do konca prihodnjega tedna. Dnevne temperature bodo od petka povečini pod ali kvečjemu do okrog 30 stopinj Celzija, noči pa bodo prijetno osvežujoče.

Danes se bo po oblakih in dežju v popoldanskih urah vreme izboljšalo in delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 22 stopinj Celzija. Pihaa bo šibka do zmerna burja.

Jutri bo delno jasno do spremenljivo, mestoma bi lahko občasno še padlo nekaj kapelj dežja.

Od petka do nedelje bo povečini pretežno jasno z občasno spremenljivostjo. V noči na petek in v petek zjutraj lahko še nastane kakšna posamezna ploha ali nevihta. V petek čez dan se bo razjasnilo.

V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in topleje. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 27 stopinj Celzija.

Od ponedeljka bo večji del prihodnjega tedna pretežno jasno in spet bolj poletno. Najvišje dnevne temperature bodo malo pod ali do okrog 30 stopinj Celzija.