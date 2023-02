Vreme ne bo oviralo pustarjev

Organizatorje pustnih sprevodov med različnimi vremenskimi stanji navadno najbolj zaskrbljajo dež, močan veter in zelo nizke temperature. Dež namreč namoči vozove in druge pustne rekvizite, kar lahko ogroža varnost prisotnih. Prav tako bi bila zlasti na našem koncu nevarna že šibka do zmerna burja kakih 40 do 50 km/h, kajti vozovi so navadno visoki in ne ravno posebno težki, pri čemer je kar precejšnja površina izpostavljena vetru. Ob zelo nizkih temperaturah pa bi se lahko marsikdo odpovedal udeležbi.

Letos na srečo ne pričakujemo nobene od navedenih nevšečnosti. Vreme v prihodnjih dneh, z morebitnimi manjšimi in redkimi izjemami, povečini ne bo oviralo pustarjev.

Sobota bo sicer potekala ob oblačnem in vlažnem vremenu. Ponekod ni ravno izključeno občasno rahlo rosenje, možnost je sicer skromna. Ozračje bo povečini zamegljeno, ponekod bo lahko nastala megla. Vetrovi bodo mirovali. V osrednjih dnevnih urah bo nekaj manj vlage, ponekod se bo prehodno lahko prikazal tudi kakšen sončni žarek. Temperature bodo ugodne, podobne današnjim.

V nedeljo bo vreme podobno. Rahlo krajevno rosenje bo predvidoma zlasti v popoldanskih urah nekoliko verjetnejše. Omembe vrednih padavin pa vseeno ni pričakovati. Podobno bo vreme v noči na ponedeljek.

V ponedeljek se bo izboljšalo in delno razjasnilo. Dnevne temperature bodo nekoliko višje.

V torek kaže spet na več vlage in oblakov, toda brez omembe vrednih padavin.