Vremenske ujme v Sloveniji naj bi terjale tri smrtne žrtve

Vremenska ujma in katastrofalne poplave, ki so zajele celotno Slovenijo, so po doslej znanih podatkih, kot kaže, terjale tri smrtne žrtve. Na območju Kamnika je umrla državljanka Slovenije, v gorah na območju Kranja pa dva nizozemska državljana. Okoliščine smrti sicer še ugotavljajo, so za STA potrdili na Generalni policijski upravi.

Na policiji okoliščine smrti še preiskujejo, se pa po doslej znanih podatkih nakazuje, da bi bile lahko za vse tri žrtve usodne poplave oziroma vremenske ujme.

»V Kamniku se nakazuje, da bi bila smrt lahko posledica poplav, v gorah pa se nakazuje, da je do smrti prišlo zaradi udara strele. Okoliščine smrti se še ugotavljajo,« je za STA poudarila Maja Adlešič Ciperle z Generalne policijske uprave.

O smrti državljanke Slovenije na območju Kamnika so bili policisti obveščeni danes zjutraj, v četrtek zvečer pa so bili obveščeni, da v gorah na območju Kranja pogrešajo dva tujca.

Več informacij bo na voljo, ko bodo policisti končali oglede, je še izpostavila Adlešič Ciperle.