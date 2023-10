Vrhove bo v nedeljo pobelil sneg

V nedeljo se bo ob izraziti hladni fronti, ki prinaša padavine, ozračje občutno ohlajalo, pri čemer se bo meja sneženja v drugem delu poslabšanja, ko bo začel pritekati severni zrak, spuščala. Proti koncu padavin, predvidoma v nedeljo popoldne, je možno, da bo snežilo tudi na najvišjih gorskih vrhovih, sneg bi lahko rahlo pobelil tudi Julijce nad nadmorsko višino okrog 1500-1700 metrov. Ni izključeno, da bo tanjša snežna odeja nastala tudi na Višarjah, kar niti ne bi bila velika izjema v tem času. Posebnost letošnjega vremenskega dogajanja so bile za ta čas zelo visoke temperature, ki so jih v gorah beležili še do danes. Preobrat bo zato izrazit, saj bodo od ponedeljka temperature povečini za 10 do 15 nižje kot v minulem obdobju. V ponedeljek se bo vreme delno izboljšalo, v gorah bo precej jasnine, temperature na višini okrog 1500 metrov pa bodo le rahlo nad ničlo.

V nižinah in ob morju bo danes popoldne še delno jasno, ob jutrišnjem približevanju vremenske fronte pa bodo vetrovi že obrnili od jugozahoda in se bo povečala oblačnost. Ponekod bodo možne občasne rahle padavine.

V nedeljo bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo tudi plohe in nevihte, čez dan bo zapihala burja in se bo ozračje ohlajalo. V ponedeljek in torek bo delno jasno do spremenljivo in vetrovno. Še bo pihala burja in bo v primerjavi z dosedanjim dogajanjem kar hladno.