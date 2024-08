Vroč severnoafriški zrak se bo, kot kaže, umaknil čez slaba dva tedna

Poletno vročino z za ta čas nadpovprečno visokimi temperaturami bomo, kot kaže, beležili še slaba dva tedna. Vmes bo kakšen manjši in delni premor, toda subtropski anticiklon bo v glavnem vplival na vreme pri nas do prvih dni septembra. Temperature so se sicer v primerjavi z dogajanjem okrog velikega šmarna rahlo znižale, še vedno pa je za ta čas pretoplo. Vremenska slika pa naj bi se občutneje spremenila po 5. septembru.

V tem tednu bo medtem vročina najbolj pritisnila danes (sobota) in jutri (nedelja), zlasti jutri bo ozračje tudi nekoliko bolj soparno.

V ponedeljek in torek se bo onstran Alp pomikala vremenska fronta in bo tudi proti nam delno pronical nekoliko bolj svež višinski zrak. Mestoma bo zato lahko nekaj več nestanovitnosti in bodo ponekod nastale posamezne nevihte. Vmes bodo zlasti ob morju lahko daljša obdobja s sončnim vremenom. Temperature se ne bodo bistveno spremenile, prehodno bo lahko kakšna stopinja Celzija manj, toplotna obremenitev pa se bo zmanjšala, ker bo zapihala burja in bo pritekal nekoliko bolj suh zrak.

V prihodnjem tednu bo nato od srede, 28. avgusta, do vključno sobote, 31. avgusta, povečini prevladovalo sončno in za ta čas vroče poletno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo ob morju do okrog 30 stopinj Celzija, na Goriškem in v notranjosti pa do okrog 32 stopinj Celzija ali mestoma lahko tudi kaj več. Občasno bo zlasti še v sredo nastala kakšna krajevna nevihta, ki bo verjetnejša v gorskem svetu. Nato do konca prihodnjega tedna ne bi smelo biti presenečenj.

S spremembo meseca, od nedelje 1. septembra, bo subtropski anticiklon začel počasi popuščati. Prvi dnevi v septembru bodo po zdajšnjih izgledih povečini še sončni in za ta čas kar vroči. Zlasti v popoldanskih urah pa bo že nekaj več nestanovitnosti in se bo povečala možnost za nastajanje popoldanskih krajevnih neviht. Živo srebro se bo počasi začelo spuščati, še vedno pa bo vroče.

Okrog 5. septembra bi morala po zdajšnjih izračunih naše kraje doseči hladna vremenska fronta, za katero bo po vsej verjetnosti začel pritekati precej hladnejši zrak. Ob prehodnem poslabšanju s padavinami in nevihtami se bo tudi živo srebro začelo spuščati. Po vremenski fronti, ki bo naše kraje prešla okrog 5. septembra pa bo, kot kaže, ozračje dalj časa bolj sveže in bo občasno pihala burja. Subtropske zračne gmote bo tedaj po zdajšnjih izračunih zamenjal azorski anticiklon. Prinesel pa bi nam lahko obdobje s prevladujočim sončnim vremenom, občasno nestanovitnostjo in prijetnejšimi temperaturami.