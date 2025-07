Vročino bosta v prihodnjem tednu, kot kaže, prekinili dve vremenski fronti

V tem koncu tedna in še deloma v ponedeljek bo na vreme pri nas vplival anticiklon, ki bo zagotavljal sonce in kar visoke dnevne temperature. Noči bodo za zdaj povečini še kolikor toliko sveže. V nedeljo in zlasti v ponedeljek, ko bo zapihal jugozahodni veter, se bo toplotna obremenitev povečala.

Že v ponedeljek zvečer bo anticiklon prvič delno popustil. V noči na torek se bo po srednjeevropskih državah pomikala proti vzhodu hladna vremenska fronta, ki bo, kot kaže, oplazila tudi alpsko območje. Del bolj svežega in vlažnega zraka bo pronical tudi proti nam. V noči na torek in v torek se bodo zlasti v goratem svetu pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo obrobno širile še nad ostale predele. Kakšna nevihta bo možna tudi drugod. Ozračje se bo v torek prvič v prihodnjem tednu delno osvežilo. Prehodno bo zapihala burja, temperature pa bodo za kakšno stopinjo Celzija nižje kot v ponedeljek.

V sredo se bo vreme prehodno izboljšalo.

V noči na četrtek bo naše kraje, kot kaže po zdajšnjih izračunih, oplazila kar solidna hladna vremenska fronta. Ob večji spremenljivosti se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Oblačno vreme z občasnimi padavinami naj bi se zavleklo na petek. Zapihala bo burja in se bo osvežilo. Najvišje dnevne temperature v četrtek in petek naj ne bi presegale 26 ali 27 stopinj Celzija, noči pa bodo kar sveže. Ob koncu prihodnjega tedna naj bi bilo spet več sončnega vremena brez večje vročine.