Vročinski val bo dvakrat klonil

Vročinski val bo v bližnji prihodnosti prehodno klonil ob koncu tega tedna in nato sredi prihodnjega. Obakrat bo šlo za pronicanje nekoliko bolj svežega severnega zraka, ob katerem se bo subtropski anticiklon delno in prehodno umaknil proti južnejšim vzporednikom. Kaže, da bo prihodnji teden v glavnem za kakšno stopinjo Celzija manj vroč od tekočega. Še naprej bomo beležili poletne temperature, toda vročina bo v glavnem nekoliko popustila.

Do prve spremembe bo prišlo že med petkom in soboto, dotlej pa bo sončno in zelo vroče, toplotna obremenitev bo mestoma velika.

V petek se bo od severa približala alpskemu grebenu hladna vremenska fronta, pri čemer se bo nekoliko povečala nestanovitnost. Čez dan bodo zlasti v gorskem svetu nastajale posamezne plohe in nevihte, ki se bodo pozno popoldne ali zvečer ponekod spustile do nižin.

V noči na soboto bo zapihala burja. V soboto bo povečini sončno in manj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo malo pod ali ponekod do okrog 30 stopinj Celzija. Zmanjšal se bo tudi odstotek vlage.

Od nedelje bo sredine prihodnjega tedna bo sončno in poletno toplo. Temperature bodo povečini za kakšno stopinjo nižje od zdajšnjih. V popoldanskih urah bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Sredi prihodnjega tedna bodo najvišje dnevne temperature povečini malo pod 30 stopinjami Celzija. Osvežile se bodo tudi noči. V sredo ali četrtek se bo ob približevanju hladnejšega severnega zraka predvidoma prehodno povečala nestanovitnost.