Vrstijo se izrazi podpore Tatjani Rojc

Ob bližnjih predčasnih parlamentarnih volitvah se vrstijo izrazi podpore dosedanji slovenski senatorki Demokratske stranke Tatjani Rojc s pričakovanjem, da jo bo stranka postavila na gotovo izvoljivo mesto. To pričakovanje izražata predsednika krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Ksenija Dobrila (Slovenska kulturno-gospodarska zveza) in Walter Bandelj (Svet slovenskih organizacij) v pismu senatorki, s katero, sta poudarila, je bilo sodelovanje odlično in je prineslo tudi pomembne pridobitve v korist slovenski narodni skupnosti v Furlaniji - Julijski krajini.

Predsednika menita tudi, da je senatorka najprimernejša oseba za zasledovanje prizadevanj za reševanje še odprtih vprašanj Slovencev v Italiji v odnosu do italijanske države. Gre za vprašanje zajamčenega zastopstva v italijanskem parlamentu, dalje za upoštevanje letne inflacije pri določitvi finančnih sredstev za slovensko narodno skupnost v FJK na podlagi zaščitnega zakona št. 38/2001, refinanciranje 10. člena omenjenega zaščitnega zakona za uporabo slovenščine pri javnih napisih in toponimih, posodobitev konvencije z državno radiotelevizijo RAI glede na sedanje potrebe, ureditev avtonomije Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za FJK ter povišanje dotacije iz 21. člena zaščitnega zakona (ukrepi za razvoj ozemelj občin v videmski pokrajini) s sedanjih 519.000 na milijon evrov.

Iz vrst slovenske komponente DS pa sta bili vsedržavnemu vodji stranke Enricu Letti poslani dve pismi. Eno sta za slovensko komponento za Goriško in Videmsko podpisala Aleš Waltritsch in Iole Namor, ki opozarjata, da slovenska narodna skupnost na septembrskih volitvah tvega, da tudi zaradi krčenja števila parlamentarcev ne bo imela predstavnika v parlamentu. Pri tem opozarjata, kako so skozi 60 let levičarske in levosredinske stranke, nazadnje pa DS, prav tako poudarjata, da prisotnost slovenskega parlamentarca zagotavlja tudi neposreden in strateški odnos s Slovenijo. Pozitivno ocenjujeta delo Tatjane Rojc, s katerim je DS pridobila na pozornosti, simpatiji in mednarodni kredibilnosti.

Letti je pisala tudi koordinatorka slovenske komponente DS za Tržaško Alenka Vazzi, ki je izpostavila pomembnost dokumenta, ki sta ga preteklega 30. julija soglasno izglasovala tržaško pokrajinsko vodstvo in skupščina DS in v katerem se poudarja potreba, da ohrani DS tradicijo zastopanja slovenske narodne skupnosti v rimskem parlamentu kot »najvišji izraz interetničnosti, ki je osnovna značilnost in vrednota celotne Demokratske stranke v tem prostoru«.