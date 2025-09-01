»Vsak poznejši televizijski voditelj nekaj dolguje Pippu Baudu«

Pred nedavnim je Italija žalovala za televizijskim voditeljem Pippom Baudom. »Pippo Nazionale« so mu pravili. Ali pa: človek, ki je ustvaril italijansko televizijo. Dolga desetletja je kraljeval na italijanski nacionalki. Settevoci, Un disco per l’estate, Fantastico, Domenica In, Festival italijanske popevke v Sanremu (13-krat) so le najbolj znane njegove televizijske oddaje. Leta 1974 je vodil oddajo Senza rete. Tistega leta je na Kontovelu zavekal Evgen Ban, sedanji operativni vodja Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, še prej vodja oddaj na krajevni televiziji v Milanu, zdaj pa voditelj oddaje Dobro jutro na RTV Slovenija 1 vsak zadnji četrtek v mesecu iz koprskega studia.

Pravšnji sogovornik za besedico, dve o Pippu Baudu, o njegovem in sedanjem televizijskem času, vključno s časom, ki ga je na televiziji v Italiji prebil sam Ban (med letoma 2003 in 2012). O njem pravi, da je bil mojster, eden od očetov razvedrilne televizije.

Kdaj ste prvič slišali za Pippa Bauda?

Verjetno kot otrok. Rodil sem se sredi sedemdesetih let preteklega stoletja, zanj sem slišal v osemdesetih, ko sem, kot številni moji soletniki, »konzumiral« veliko televizije. Takrat se je gledalo televizijo, tisto tradicionalno, veliko več kot danes. Vzljubil sem razne voditelje oddaj, med njimi tudi njega.

Ali vas je navdahnil, ko ste se tudi sami preizkusili kot voditelj televizijskih oddaj?

Pippo Baudo je bil mojster in eden od očetov italijanske razvedrilne televizije. V italijanske domove je prinesel šovbiznis. Vsak poznejši voditelj mu to dolguje. On je bil klasičen, eleganten, tradicionalen voditelj, kar je dandanes prava redkost. Takih, kot je bil on, lahko preštejemo na prste ene same roke.

On je ponudil gledalcem svoj preprost stil, dosegljiv vsem, je bil pa obenem dokaz inteligentne osebe, ki je veliko znala in je to znanje posredovala ljudem. Sam ne vem, če sem se zgledoval po njem, ampak: če je vplival na vse velikane italijanske televizije, je, posredno, toliko bolj tudi name.