Pomlajevanje zaposlenih, uspešna predstavitev projektov, vlaganje v kadre in razvijanje podjetniške miselnosti ter preureditev organizacije s sektorskim povezovanjem podjetji: to so aspekti, na katerih delajo pri Slovenskem deželnem gospodarskem združenju in o katerih je stekel pogovor s predsednikom Robertom Frandoličem pred rednim občnim zborom, ki bo v ponedeljek v Gradiščuti v občini Števerjan.

Pred dobrim letom dni ste nakazali izzive, ki so SDGZ čakali v letošnjem letu, kot so povezovanje, spodbujanje podjetniške kulture, izmenjave, kvalitetna delovna mesta in posodobitev organizacije. Na kateri točki smo danes?

Nadaljujemo po začrtani poti. To je tudi razvidno iz naših dejavnosti, začenši z našo projektno pisarno in sodelovanjem z drugimi gospodarskimi partnerji. Važen proces, ki se tudi dogaja, je prav pomlajevanje zaposlenih, najsi bo to na samem združenju, posebno pa v našem podjetju Servis, kjer vzgajamo in privabljamo nove mlade upe z željo, da jih izobrazimo in profesionalno postavimo na določeno raven.

Odprtje projektne pisarne v Gorici je bil eden od pomembnih dogodkov v iztekajočem se letu, drugi je bil decembra lani nastanek Zamejske gospodarske koordinacije. Lahko že beležite določene rezultate teh dveh realnosti?

Recimo, da sta dve ločeni zadevi. Projektna pisarna je dejansko storitvena točka, ki nudi pomoč našim organizacijam pri pripravi projektov, vezanih na EPK GO!2025 in pri pripravi evropskih Interreg projektov. Beležimo kar nekaj zelo pozitivnih rezultatov: na Small Project Found v okviru EPK smo prijavili šest projektov, izbrana sta bila dva. Tudi pri programih Interreg sodelujemo pri šestih projektih, a rezultati še niso znani. Ti projekti so vezani na gospodarsko-razvojne možnosti tega obmejnega območja.

Glede Zamejske gospodarske koordinacije smo se v letošnjem letu večkrat sestali na ravni samih članov in ministrstva za gospodarstvo. Težava je v tem, da še ne obstaja pravni okvir, ki bi Republiki Sloveniji dovoljeval financiranje takih dejavnosti. Zato smo v fazi sodelovanja, izmenjave idej in iskanja skupnih projektov.

Kolikšen potencial vidite v letos ustanovljeni sekciji ženskih podjetnic?

Z veseljem smo sprejeli ta izziv. Pošteno povedano je ta ženska energija zelo aktivna, članice so se sestale že več kot desetkrat. SDGZ te izzive zelo podpira, ker misli, da je pozitivno za samo organizacijo, da spodbujamo večplastno delovanje in na tak način tudi pozorno spremljamo spremembe v družbi.