Vzpi-Anpi poziva k popravku zakona o fojbah

Vsedržavno združenje partizanov Italije - Anpi je na vodje skupin v italijanski poslanski zbornici naslovilo pismo s pozivom k vnosu popravkov v besedilo zakona, ki ga je pred nedavnim izglasoval senat in ki predvideva dopolnitev zakona o dnevu spomina na fojbe in eksodus z uvedbo umetnostnega natečaja, promocijo poznavanja tragedije fojb in eksodusa ter organizacijo potovanj na kraje spomina oziroma kraje, od koder prihajajo begunci, ki so po drugi svetovni vojni zapustili ozemlja, ki so prišla pod Jugoslavijo oz. Slovenijo in Hrvaško.

V dopisih tako nacionalni sekretariat kot predsednik Vzpi-Anpi Gianfranco Pagliarulo opozarjata, da se je v okviru zakona nalogo zgodovinskega raziskovanja in članstvo v tehnično-znanstvenih komisijah poverilo izključno desno usmerjenim ezulskim organizacijam in tržaški Legi nazionale, ki jim zakon dodeljuje tudi precejšnja finančna sredstva. Izločili pa so inštitute, fundacije, raziskovalne ustanove in društva, ki se v FJK ukvarjajo z zgodovinskimi raziskavami.

Pri Vzpi-Anpi opozarjajo tudi, da v dogajanje ob italijanski vzhodni meji ne spadajo le fojbe in eksodus, ampak tudi partizanski boj, fašistična koncentracijska taborišča in Rižarna ter ustanovitev prvih partizanskih republik. Prav tako je treba upoštevati italijanski napad na Jugoslavijo leta 1941 in italijanske vojne zločine. Besedilo prav tako ne omenja spomina na holokavst in italijanske internirance v nacističnih taboriščih, še opozarjajo pri Vzpi-Anpi, kjer tudi svarijo pred negativnimi odzivi slovenskih in hrvaških oblasti ter pred nevarnostjo iredentističnih teženj do Istre in Dalmacije.